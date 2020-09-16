Популярная исполнительница Светлана Лобода поразила фанатов, показав похудевшие ноги в экстра-мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как хорошо этим вечером у моря ; как легко и спокойно; вот если бы тебя ещё рядом .....» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Лобода позирует в экстра-мини, выставив напоказ роскошные и худые ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Куколка золотая ты наша», «вы как всегда – огонь», «какие ноги длинные», «шикарная», «бесконечные ноги», «вау, космос выглядишь», - пишут они.

Как сообщалось до этого, украинская исполнительница Светлана Лобода показала стройное тело в одном черном боди

Светлана Лобода славится идеальным уходом за собой, ведь уже через два месяца после родов она весила столько же, как и до родов второй дочери и даже отсняла одну из лучших своих пляжных фотосессий. Как известно, многие интересуются уходом артистки за собой. Сама Светлана ничего не скрывает.

Тренировки Лободы начинаются с растяжки и дыхательных упражнений. Затем Светлана переходит к элементам хореографии и прыжкам. Дома певица делает упор на икроножные мышцы, а также на бедра и подтягивает ягодицы.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна"