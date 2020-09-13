Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода показала стройное тело в одном черном боди 

Светлана Лобода славится идеальным уходом за собой, ведь уже через два месяца после родов она весила столько же, как и до родов второй дочери и даже отсняла одну из лучших своих пляжных фотосессий. Как известно, многие интересуются уходом артистки за собой. Сама Светлана ничего не скрывает.

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Тренировки Лободы начинаются с растяжки и дыхательных упражнений. Затем Светлана переходит к элементам хореографии и прыжкам. Дома певица делает упор на икроножные мышцы, а также на бедра и подтягивает ягодицы.

При этом певица также очень много энергии тратит во время своих концертов, а лучшими тренерами являются для нее собственные танцоры. Сама Светлана любит танцевать вместе с коллегами, на отдыхе и даже в гримерке, поэтому заниматься с танцорами для нее не составляет туда. Как видно на фан-видео, Лобода также любит интриговать аппетитными разминками перед зеркалом.

Демонстрируя свои достоинства, артистка выглядит очень соблазнительно и двигается очень пластично, словно кошечка.

Также артистка показала два совершенно одинаковых снимка, один сделан в черно-белых тонах, другой – в цвете.

Певица облачилась в кожаные шаровары с высокой талией, расставив широко ноги в черных ботинках на высоких каблуках. Также на ней была темная жилетка. Стильный образ дополняли красиво уложенные в прическу волосы и яркий вечерний макияж.

В подписи Светлана разоткровенничалась, что главной ее проблемой является то, что она не может определиться и спросила мнение у своих поклонников.

«Лето или осень? Чай или кофе?☕️ Цвет или ч/б? Моя главная проблема , что я никогда не могу определиться😁😃 а что выбираете вы?», - написала певица.

Фолловеры мгновенно принялись комментировать увиденное. Снимок за час набрал свыше 13 тысяч лайков.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна"