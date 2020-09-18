Популярна співачка Анна Седокова блиснула красою, показавшись в оточенні зіркових красенів в "золотому" вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Вечірній Ургант. Сьогодні . Ми❤️", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Седокова в «золотій» сукні позує поруч з коханим Янісом Тіммою і скандальним телеведучим Іваном Ургантом.

«Так приємно дивитися на вашу пару», «дуже-дуже рада за вас! Що ви щасливі і любите один одного, незважаючи на заздрісників і злостивців», «ви шикарна пара», «Такі красиві. Аня, ти світишся від щастя. Це видно неозброєним оком. І це не може не радувати», «нереальна», «аааа, це просто бомба», - пишуть її шанувальники.

Як відомо, в ході цієї ж передачі Седокова розповіла про те, що вона з Янісом Тіммою вже одружилися.

За словами знаменитості, це сталося абсолютно несподівано для неї, через що всі кадри з заручин і весілля не обійшлися без сліз.

Пізніше вдалося з'ясувати, що пара одружилася ще шостого вересня. Настільки велике свято Яніс і Седокова відсвяткували за допомогою вечері на березі річки з іграми й танцями.

Нагадаємо, що Седокова дала ближче розглянути свій "четвертий розмір", ні краплі сорому:"Діва-богиня".

Як повідомляла Politeka, втрата обрушилася на сім'ю Сєдокової, зірка завила від несправедливості: «була ближче, ніж сестра».

Також Politeka писала, що пекуча Седокова розтанула в обіймах коханця і приголомшила розкутим виглядом: "в саме серце".