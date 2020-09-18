Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова заговорила о беременности

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала первый пост после сообщения о предательстве подруги, которая была ее личным помощником. Седокова отметила, что несмотря на сложную ситуацию, все ее близкие здоровы. А финансовые вопросы можно решить, - уверена артистка.

«Так что живем дальше! У меня есть для вас одна очень крутая новость. Мы сумели ее скрыть, но кажется сегодня все узнают. Нет я пока не беременна. Играю на опережение», - заявила Седокова.

Как известно, Анна состоит в отношениях с латвийским баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой. Судя по Инстаграм звезды, у них очень теплые отношения. В связи с этим, в прессе то и дело появляются слухи о беременности звезды, у которой, к слову, уже есть трое детей.

Ранее мы писали, что личная помощница певицы подставила ее на деньги. Женщина играла в онлайн-казино и тратила все деньги артистки. Кроме этого, она одолжила большие суммы у знакомых Седоковой, и теперь возврата денег ждут от нее. Певица призналась, что потеряла близкую подругу, которая на протяжение нескольких лет была ей как родная.

Напомним, что Седокова дала поближе рассмотреть свой "четвертый размер", ни капли стыда: "Дива-богиня".

Как сообщала Politeka, потеря обрушилась на семью Седоковой, звезда взвыла от несправедливости: «Была ближе, чем сестра».

Также Politeka писала, что жгучая Седокова растаяла в объятьях любовника и ошеломила раскованным видом: "В самое сердце".