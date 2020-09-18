Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи знялася в спекотній фотосесії для одного з журналів

Кадри зі зйомки опубліковані на офіційній сторінці Instagram журналу про моду "V MAGAZINE", передає Politeka.net. Фото чорно-білі, але від цього не менш жаркі.

Так, Ратаковськи постала в одних трусиках, прикриваючи груди руками. Зірка ніби стиснула достоїнства, не даючи нікому розглянути їх. Трусики були на високій посадці і обтягнули пружні сідниці з тонкою талією.

Світле довге волосся моделі розвіював вітер.

Ратаковськи в різних позах світила своїми красотами, не забуваючи прикриватися рукою. Її погляд був зухвалим, і ніби пронизливим.

Загалом фотосесія вийшла на славу.

У пості йдеться, що Емілі з'явиться в новому осінньому випуску журналу. Красуня не тільки знялася в настільки відвертому образі, але і дала інтерв'ю.

"Без обмежень по темах ми дізнаємося більше про хоробру фігуру суспільства, яка бореться за своє особисте життя", - написали автори публікації.

За годину пост зібрав понад 25 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі оцінили по достоїнству такі шикарні кадри із зіркою і написали їй багато приємних слів.

"Просто відпад", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи вирішила крупним планом показати свої шикарні груди, засвітивши непристойні кружечки в напівпрозорій майці.

Фанати моделі просто зійшли з розуму від побаченого.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи постала в різних міні-сарафанах, які навряд чи щось прикривали. Зірка продемонструвала вбрання з усіх ракурсів, показуючи не тільки одяг, але і шикарну фігуру.

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