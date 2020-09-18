Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи знялася в спекотній фотосесії для одного з журналів 

Кадри зі зйомки опубліковані на офіційній сторінці Instagram журналу про моду "V MAGAZINE", передає Politeka.net. Фото чорно-білі, але від цього не менш жаркі.

Так, Ратаковськи постала в одних трусиках, прикриваючи груди руками. Зірка ніби стиснула достоїнства, не даючи нікому розглянути їх. Трусики були на високій посадці і обтягнули пружні сідниці з тонкою талією. 

Світле довге волосся моделі розвіював вітер. 

Ратаковськи в різних позах світила своїми красотами, не забуваючи прикриватися рукою. Її погляд був зухвалим, і ніби пронизливим. 

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Загалом фотосесія вийшла на славу. 

У пості йдеться, що Емілі з'явиться в новому осінньому випуску журналу. Красуня не тільки знялася в настільки відвертому образі, але і дала інтерв'ю. 

"Без обмежень по темах ми дізнаємося більше про хоробру фігуру суспільства, яка бореться за своє особисте життя", - написали автори публікації. 

За годину пост зібрав понад 25 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі оцінили по достоїнству такі шикарні кадри із зіркою і написали їй багато приємних слів. 

"Просто відпад", - написав один з шанувальників.

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EMILY R 🖤 From the pages of V126, our new fall issue, comes an intimate conversation between #InezVanLamsweerde of photography duo @inezandvinoodh and model, actress, and entrepreneur @emrata—where real questions get real answers. With no topic off-limits, we discover more about the courageous public figure as she reclaims her private life. Head to the link in bio to discover the full conversation where the two discuss male fragility, politics, and adding 'essayist' to Ratajkowski’s personal brand. — Talent: @emrata (@dnamodels) Photography: @inezandvinoodh Fashion: @alexwhiteedits Makeup: @fulviafarolfi (@bryanbantryagency) Hair: @hairbyorlandopita (@homeagency) Manicure: @megumiyamamotonyc (@susanpricenyc) Emily wears briefs (throughout) @skims / earrings (throughout) #InezandVinoodhJewelry / on hair @kerastase_official Blond Absolu Sérum Cicanuit

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Нагадаємо,  Емілі Ратаковськи вирішила крупним планом показати свої шикарні груди, засвітивши непристойні кружечки в напівпрозорій майці.

Фанати моделі просто зійшли з розуму від побаченого.

Раніше повідомлялося, що  Емілі Ратаковськи постала в різних міні-сарафанах, які навряд чи щось прикривали. Зірка продемонструвала вбрання з усіх ракурсів, показуючи не тільки одяг, але і шикарну фігуру. 

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