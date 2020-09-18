Зірка популярного серіалу "Свати" від Студії "Квартал 95" Тетяна Кравченко, а також її колега Федір Добронравов довели до сліз фанатів
В одній з фан-груп, присвячених Тетяні Кравченко, з'явилося відео, на якому обидва актори сидять один навпроти одного, повідомляє Politeka.net. Ці кадри були взяті з однієї серії "Сватів", де пара Валюхи та Івана задумалася про розставання. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Герой серіалу сидів навпроти заплаканої дружини і вимовляє: "Або ми зараз йдемо в найближчий ЗАГС і розлучаємося, або ти зараз йдеш туди, куди скажу.
При цьому героїня Тетяни уважно дивиться на серіального чоловіка, ніби намагаючись не заплакати.
"Думаю, кожен розплакався на цьому моменті❤️🙏 🏼", - написали автори поста.
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Всього за чотири хвилини пост зібрав 500 переглядів і кілька коментарів.
"А що це за серія?", "Ваша майстерність зашкалює. Ви чарівні і талановиті. Ми вас дуже любимо", " це сезон коли вони в Криму були, готельним бізнесом займалися)))", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, фанати Тетяни Кравченко опублікували "зимове" фото кумира. Актриса відображена в синій шапці, червоній куртці, зеленій жилетці і шарфі на тлі засніженого лісу.
"Бажаю всім гарного настрою", - підписаний знімок.
Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко позувала в ніжній біло-рожевій блузці. Її образ доповнює легкий, ледь помітний макіяж, а також елегантний набір прикрас з сережок і кольє.
"Життя я розглядаю, як подорож в човні по звивистій річці з неймовірно красивими берегами...",- написано в пості.
Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів «вразила» квітучим «виглядом:»насолоджуйтеся".
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