Актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", восхитила видом в купальнике

Как сообщает Politeka.net, снимок появился в социальной сети "Инстаграм" на фан-странице, посвященной артистке.(чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Доброе утро ☀️🙏🏼 Последние деньки лета и отпусков. Ещё чуть-чуть и состоится встреча в стенах любимого театра», - подписано фото.

На снимке Кравченко позирует на фоне водеома, видно. Что она толь вышла из воды.

На фото попала часть черного купальника.

Актриса смотрит в кадр и улыбается.

В Сети восхищаются любимой актрисой и сыплют комплиментами.

«Очень положительная энергетика от вас! Здоровья вам и интересных ролей!», «Какая вы красавица🎉 приятно на вас смотреть», «Класнючая какая! Настоящая», «Настоящая, натуральная, красивая женщина! Приятно смотреть доброе утро, вам!!!», «Вызывает сразу ответную улыбку. Очень люблю эту актрису. Да она и так замечательный человек», «Прелесть какая женщина», «Естественная женщина!!! Наша любимая! Здоровья вам и счастья!», «Обожаю Вас!», «Такая настоящая женщина!», «Такое родное лицо. Как я вас люблю!!! Я могу вечно смотреть сериал Сваты. И каждый раз, как первый раз», - пишут в комментариях.

Напомним, Валюха из "Сватов" восхитила неувядающей красотой, вспомнив прошлое: "За 50 - баба ягодка опять".

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