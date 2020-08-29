Актриса непохожа сама на себя...

Актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", удивила изменениями во внешности

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала на своей страничке в Instegram.

"Всем доброго утра и хорошего дня", - вежливо поприветствовала Татьяна своих подписчиков в соцсети.

На кадре "Валюха" предстала в непринужденном образе: синий халат и отсутствие макияжа передавали домашнюю обстановку. Но, внимание ее поклонников привлекла ее фигура. Татьяна заметно сбросила вес, и халат буквально висел на ней.

Фанаты актрисы увидели в таких изменения во внешности только позитив, и рассыпались лестными комментариями под снимком своей любимицы.

"Настоящая не накачанная, не подтянутая, самая красивая натуральная", " Вы такая добрая, это видно особенно по взгляду, дай Бог Вам здоровья, счастья!!!", "Вы чего так похудели?", "Доброе утро, самая обаятельная и привлекательная!", " Вы великолепны! Обожаю Ваши роли!", - писали под снимком актрисы.



