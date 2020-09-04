Актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", удивила неожиданным фото

Фанаты артистки пристально следят за ее творчеством и личной жизнью, сообщает Politeka.net. Поклонники создали страницу в Инстаграм, посвященную своему кумиру, где делятся различными фото звезды и фактами о ее жизни.

Так, несмтотря на то, что только начался сентябрь, в Сети опубликовали «зимнее» фото Кравченко. Актриса запечатлена в синей шапке, красной куртке, зеленой жилетке и шарфе на фоне заснеженного леса.

«Желаю всем хорошего настроения», - подписан снимок.

Фанаты артистки восхищаются ею вне зависимости от сезона на фото.

«Долгих Вам лет, радуйте нас Вашим творчеством, ведь так осталось мало на ТВ, что можно посмотреть», «Обожаю Ваше творчество, поклонник на протяжении моих лет. Вы молодца!!! Истинынный образ русской красавицы!!!», - пишут в комментариях.

Напомним, совсем недавно в Сети появилось фото актрисы в купальнике и страсти в комментариях бушуют до сих пор. В Сети отмечают, что перед такой красоткой не устоит и исполнитель роли мужа Валюхи Федор Добронравов.

Напомним, довольная Валюха из «Сватов» впечатлила «цветущим» видом: «Наслаждайтесь».

Как сообщала Politeka, резко похудевшая Татьяна Кравченко из "Сватов" поразила внешним видом: "дай вам Бог здоровья".

Также Politeka писала, что счастливая Валюха из «Сватов» в купальнике заявила о возвращении к любимому: «Ещё чуть-чуть и…»