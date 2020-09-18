Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе і розповіла про зміни
На кадрах Леся здалася в купальнику червоного кольору. Красуня відразу ніхто не показує, а потім вона стрибає у воду і можна подивитися на її занурення у воду. Після цього стрибок повторюється. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Так би мовити... Стрибаю з головою в проект "Танці з Зірками". Ще й в якості журі. Хто б міг подумати, несподівано", - підписала Леся фото.
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"А балкон тебе дуже здивує, ой", - написала Єфросиніна під фото, на що телеведуча відповіла: "я вже вкурсі, моя пташка".
Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:
"Це так Катя гріхи замолює?", "Трусики не втратила?", " а шо, танці будуть підводними?!! ;))) ", "Хітом зірок буде " танець маленьких каченят";))", " ви повинні бути там ведучою!", "Ідеальне відео!", "Клас чекаємо з нетерпінням".
Повідомлялося, що легендарна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою, відпочиваючи на морі
"Доброго ранку", - коротко йдеться в підписі.
На опублікованому знімку Нікітюк позує в наряді власного виробництва, зробленому з принтом у вигляді кокоса.
Нагадавши, гаряча Нікітюк в "порваному" купальнику блиснула ідеальними вигинами
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