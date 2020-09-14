Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась своими проблемами во время отдыха в Турции

Как пишет Politeka.net, звезда "Орла и Решки" опубликовала на своей странице в "Инстаграм" пикантные фото. Она предстала перед поклонниками в розовых трусиках-бикини и белой блузке, которую, судя по всему, накинула на обнаженное тело и завязала узлом на животе.

В таком виде Леся Никитюк посветила стройными ногами и соблазнительным бюстом. Вдобавок, она слегка наклонилась в раскованной позе. На одном из снимков ведущая подарила фанатам приятную улыбку.

"Доброе утро мои ципочки. Выбрать фото для девушки это еще та зубная боль. 😁 1 или 2? 👇🏻 Кстати ни у кого нет знакомого стоматолога в Анталии?", - поинтересовалась знаменитость в описании.

Пользователи соцсети в комментариях выразили свой восторг от внешности Леси и ее смелости в выборе нарядов:

"Красавица фигура - супер 🔥🔥"; "Кайф)))) Леся ты очень хорошая, красивая, веселая, обожаю тебя, а фотка фантастическая что и 1 и 2"; "Труселя топ🔥🤘"; "Леська, не прикрывайся, ты прекрасна"; "Наконец-то понял, что эти фоточки не для мужчин, а для подружек, что бы они завидовали. Поэтому и с мужчинами нелады"; "Ах, хороша как👍 Ракеты смотрят в небо 💘"; "Нам бы без трусов ещё интереснее было бы 😏"; "Леся,о Боже, эти ноги просто великолепны. Если честно они меня сводят с ума".

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