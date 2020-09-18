Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя и рассказала о переменах

На кадрах Леся показалась в купальнике красного цвета. Красотка сразу никто не показывает, а потом она прыгает в воду и можно посмотреть на ее погружение в воду. После этого прыжок повторяется. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Так сказать... Прыгаю с головой в проект «Танці з Зірками». Еще и в качестве жюри. Кто бы мог подумать, неожиданно", - подписала Леся фото.

"А балкон тебя очень удивит, ой", - написала Ефросинина под фото, на что телеведущая ответила: "Я уже вкурсе, моя птичка".

Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Это так Катя грехи замаливает?", "Трусики не потеряла?", "А шо, танцы будут подводными?!! ;)))", "Хитом звезд будет "танец маленьких утят" ;))", "Вы должны быть там ведущей!", "Идеальное видео!", "Класс ждем с нетерпением".

Сообщалось, что легендарная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой, отдыхая на море

«Доброе утро», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Никитюк позирует в наряде собственного производства, сделанном с принтом в виде кокоса.

Напомним, горячая Никитюк в «порванном» купальнике сверкнула идеальными изгибами

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