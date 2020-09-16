Красотка превзошла сама себя

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Задумалась о том, на сколько круто наконец улететь на отдых...менять купальники, делать фотки, плавать, делать фотки, загорать, делать фотки, носить тарелки с едой, делать фотки 😌», - говорится в сообщении.

Кроме того, Никитюк рассказала, что за семь дней отпуска сделал почти три сотни фотографий. На опубликованных снимках звезда позирует в «порванном» купальнике, эффектно оголив роскошную фигуру. Ее поклонники высоко оценили слова кумира.

«Боже, ноги от ушей! Красотка», «опять купальник задом наперед надела», «красотка вообще», «несите огнетушитель, тут пожар», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская телеведущая Леся Никитюк насмешила фанатов забавным роликом

Так, на ролике Леся, мило улыбаясь, подносит ко рту чашку с каппучино. Отпив напиток и отведя чашку, ведущая демонстрирует фанатам испачканное сливками лицо.

На знаменитости – откровенный бюстгальтер розового цвета, не скрывающий аппетитную грудь ведущей. Судя по геолокации, Леся находится в Кемере (Турция).

Напомним, знойная Никитюк избавилась от лифчика и свела с ума раскованной позой.

Как сообщала Politeka, Никитюк прикрыла бюст перьями и произвела фурор внешним видом в Турции.

Также Politeka писала, что знойная Леся Никитюк похвасталась своим сочным арбузом в розовом бикини: "Самое сладкое".