"Лучше писать картины, чем мат на заборах"

Леся Никитюк разделась до купальника ради написания живописной картины

Популярная украинская ведущая поделилась в своем Инстаграм новым фото с отдыха, сообщает Politeka.net.

Как известно, сейчас Леся наслаждается теплым морем и солнышком на курорте в Турции. Звезда не устает делиться с поклонниками новыми снимками с отдыха.

На этот раз Никитюк показала, что отдыхает не только телом, но и душой. На новом фото ведущая сидит у моря, задумчиво глядя на открывающейся перед ней красочный пейзаж. Перед ней можно заметить рисунок с двумя плавающими лебедям, который старательно раскрашивает знаменитость.

Пикантности фото добавляет тот факт, что Леся сидит в одном лишь крошечном розовом купальнике, наглядно демонстрируя свое подтянутое загорелое тело.

«Лучше писать картины, чем мат на заборах и в лифтах! Ни одно ни другое я не делала ... а вот рисовать я люблю», - подписала снимок Леся.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Рисовать картины покуривая кальян - как по-турецки», «Тебя захотелось нарисовать! Муза», «Очень эротично», «Леся, Вы великолепны!», «Леська была сельская деваха, а стала крутая барышня», «Ой красотка! Леся, Вы прекрасны», «Леся да ты просто супер, фигура огонь», «Попа очень красивая...лебеди....на твердую четверочку...с плюсом!!», «Какие виды красота», - пишут люди.

Напомним, знойная Никитюк избавилась от лифчика и свела с ума раскованной позой.

Как сообщала Politeka, Никитюк прикрыла бюст перьями и произвела фурор внешним видом в Турции.

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