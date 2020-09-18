Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк, модель Анна, здивувала задоволеним видом на природі

Красуня нерідко публікує фото в Instagram, на яких демонструє досконалу фігуру, передає Politeka.net.

Цього разу дочка зірки позувала на природі в абсолютно простому осінньому вбранні, яке майже ніяк не підкреслило її красиві вигини. Анна постала в довгій безрозмірній зеленій кофті, блакитних джинсах-кльош і грубих чоботях. Завершив образ коричневий капелюшок.

Здавалося, дівчина була в піднесеному настрої. Вона посміхалася, дивлячись в камеру, її шкіра сяяла.

"Загоряю🎅 🏾 🍭 і взагалі, що з погодою твориться в Москві? Дощ, досить, припини🤍 всім-всім бажаю відмінної п'ятниці🌟 завтра заллю відео з макіяжем, ви чекаєте?🌝", - написала Анна.

За три години пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Светр капелюх ну взагалі 🚀💥", "Шикарна 🔥❤️", "Красуня😍😍😍", "Красуня 😍", "На маму дуже схожа😘Гарнюнька наша 💋", "Ні, ну, що за красуня? Вааау🤍 😍", "образ😍 👍 🏽"," дуууже чекаємо відео😍"," просто чарівна"," ви найкраща у Всесвіті", "красуня 💚 образ🚀"," Анюта з роками стає сильно схожа на маму☺️💖💞💕💖😍", "краса невимовна👏 🌹 🌹 🌹 супер, Ганнуся👏 👏 👏❤️", " красуня Ти моя❤️❤️", " просто неймовірної краси дівчина) дуже на маму схожі, але ваша краса більш ніжна 😇", " Красива, слів просто немає вогонь🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, вже давно ходять чутки про те, що Анастасія Заворотнюк хвора на рак, проте сім'я не коментує цю інформацію.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вбралася яскравіше, вразивши зовнішнім виглядом: "Стільняжка наша".

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