Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк Анна задумалась о смене имиджа и показала себя в пикантном наряде
Юная красотка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, девушка призналась, что задумывается о смене прически.
«Пью кофе и думаю «а может обрезать каре?». В салоне меня отговорили, а вы как думаете?», - написала Заворотнюк.
Свой пост она сопроводила собственным фото в цветном и черно-белом варианте. На снимке Анна позирует на балконе с чашкой кофе в руках. Она небрежно облокотилась на ограждение, глядя в камеру. При этом из одежды на ней только свободный свитер крупной вязки. Под него девушка не надела даже штанов.
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Поклонники красотки тут же принялись обсуждать ее новый пост.
«Красота», «Длинныеее. А как же различные причёски/ укладки? С каре не так много вариантов», «Мама копия здесь», «Аня, мне кажется, у Вас сейчас просто идеальная длина», «Не надо ты и так красотка просто бомба», - пишут люди.
До этого мы сообщали, что 24-летняя Анна продемонстрировала упругие формы в дерзком наряде.
Девушка опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в коротенькой джинсовой юбке, белой маечке, розовой рубашке и стильной кепке. Также на ней были серые шлепки бренда Balenciaga.
Анна позировала возле металлической беседки среди деревьев, на заднем плане виднелась вода.
Напомним, Заворотнюк в мини-юбке и тесной маечке выбралась на природу: "Зачем надевать такие...".
Как сообщала Politeka, печальная дочь Заворотнюк облачилась во все черное и потрясла признанием: "Время подводить итоги".
Также Politeka писала, что Заворотнюк в платье со смелым декольте потрясла видом, выйдя на балкон.