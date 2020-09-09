Дочь больной раком звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк заинтриговала новым постом

На своей странице в Instagram Анна Заворотнюк рассказала о своем загадочном "госте", а для привличения внимания поделилась откровенным фото в черном мини, передает Politeka.net.

Так, на первом снимке дочь звезды позирует в мини-платье на тонких бретельках, которое эффектно подчеркнуло ее изящный бюст и стройные ноги. Второе фото и подпись резко контрастируют с пикантнм портретом. Так, Анна успела запечатлеть ястреба у себя на балконе и рассказала о нем поклонникам. Правда, девушка перепутала птицу с орлом.

"Представляете, ко мне на балкон прилетел настоящий орёл! Интересно, к чему бы это? Я подошла к нему так близко, невероятно красивая и грациозная птица🦅 Не зря она является символом отваги, гордости, храбрости и других положительных качеств. Сфотографировать даже успела!

А вы знаете, что орлы находят себе пару один раз и на всю жизнь. Ученые обнаружили пару, которая прожила вместе более 35 лет🤍🦅", — поведала дочь актрисы.

Поклонники в комментариях уточнили, что птица на фото — ястреб, но в то же время отметили, что это очень хороший знак:

"Во первых скажу про твою фотографию она НЕВЕРОЯТНО красивая и нежная , а на счёт орла это точно к хорошей новости", "Это к новостям🙏🏻дай Бог к хорошим 🙏🏻🙏🏻", "значит будет невероятная удача и радость 🤍", "Вот это здоровооо. Вы что принцесса из Диснея? ❤️😂", "Шикарная птица😍 А вы Анечка, как всегда бесподобная, нежная, и самая прекрасная".

Напомним, Заворотнюк в платье со смелым декольте потрясла видом, выйдя на балкон.

Как сообщала Politeka, роскошная дочь Заворотнюк забыла надеть штаны и застыла в томной позе: «Просто бомба».

Также Politeka писала, что Заворотнюк в мини-юбке и тесной маечке выбралась на природу: "Зачем надевать такие...".