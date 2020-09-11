Дочь больной раком звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк заинтриговала новым постом

Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на страницу Анны в Instagram.

Так, на снимке дочь знаменитости позирует черных обтягивающих лосинах, толстовке светло-зеленого цвета с капюшоном, надетым наголову девушки. На ногах у Ани – кроссовки и белоснежные носки.

Девушка поинтересовалась у фанатов, какой цвет им поднимает настроение.

"А какой цвет вам поднимает настроение?💚🐉⚡️🍏 хочу зелёные эмодзи в комментариях🔫", – написала она.

Поклонники не остались равнодушными к просьбе Анны, дав разнообразные ответы, а также отметив в комментариях стиль и красоту дочери Заворотнюк.

"Зелёный 💚💚💚я даже коврик для йоги специально зелёный покупала 🍀🍀🍀 стильняжка наша♥ А мне настроение поднимаете вы 💚🐢 🧑🏽‍🎤👒🐸🐢🐍🦎🦖🐊🦚🌵🎄🌲🌳🌴🌱🌿☘️🍀🎍🎋🍃🌾🍏🍐🥝🥬🥒🥦🥑🌽🥗🧃🪀🧩🛣📟🔋🔫🦠🧪📗💚🔰♻️✅🈯️💹❇️✳️❎🟢🟩 Красавица ты выросла 👍💛💜❤ Ваш цвет вы в нем такая милая 💚💚💚💚💚🐢🐢🐦🐦🐦🐦🐦🐸🐸🐸🐉🐉🐉🍏🍏🍏🍏🍏🍐🍐🍐🍀🍀🍀🍀🐛🐛🐛🐛🍃🍃🍃🍃🌱🌱🌱🌵🌵🌵", – написали они.

Как сообщала Politeka.net, на днях Анна Заворотнюк поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она рассказала о необычном посетителе, который побывал у нее дома.

«Представляете, ко мне на балкон прилетел настоящий орёл! Интересно, к чему бы это? Я подошла к нему так близко, невероятно красивая и грациозная птица. Не зря она является символом отваги, гордости, храбрости и других положительных качеств. Сфотографировать даже успела!», - написала девушка.

Она также рассказала, что орлы находят себе пару один раз и на всю жизнь.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с поклонниками планами на выходные. Красотка записала видеообращение к своей аудитории. Она была одета в белую футболку, поверх которой набросила розовую рубашку в клетку. Девушка идеально уложила себе волосы и сделала дневной макияж. Несмотря на отсутствие фильтров выглядела Анна великолепно.

Заворотнюк поблагодарила своих подписчиков за рекомендации салонов красоты, отметив, что собирается сходить в один из них. Именно так девушка решила развлечься в свой выходной. Стоит отметить, что выглядела Анна счастливой.

«Ребятки, спасибо большое всем, кто откликнулся и прислал мне салоны. Сегодня схожу и протестирую, все вам расскажу и покажу. Спасибо», - отметила Анна.

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