Як же вона прекрасна!

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) опублікувала гаряче відео, зроблене під час чергової зйомки

Модель активно знімається в різних відвертих фотосесіях, адже в цьому і полягає її робота, передає Politeka.net.

Зірка опублікувала кадри в сторіз, на яких постала в маленькому купальнику: "Ось це розкутість".

Модель блиснула апетитними формами, які навряд чи утримували крихітні смужки тканини. Маленькі трусики також виглядали досить пікантно і складалося враження, що нічого не прикривають.

Тонкі лямки натягнулися між грудьми, а також вп'ялися в шкіру на потилиці. Зірка грайливо поправляла сміливий верх мікро-бікіні, ніби це допоможе приховати "безсоромність".

Модель посміхалася, її волосся трохи розвіював вітерець.

В іншому кадрі Сьєнега вже позувала біля вікна, а в цей час фотограф робив знімки.

Фото вийшли досить спекотними, проте про реакцію шанувальників доводиться тільки гадати, адже в сторіз немає можливості відкрито коментувати записи.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в крихітному бікіні і при цьому котилася на роликах.

Модель позувала в салатовому купальнику. Ліфчик тримався на пишних грудях, обмазаної лосьйоном. Посередині можна помітити дві тонкі бретельки, що тримають клаптики тканини.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала в мереживній червоній білизні з квіточками, яка частково була з мотузочок. Модель без сорому показувала найапетитніші місця, сидячи на тлі кущів. Білизна, яка повинна прикривати "горішок", практично провалила своє завдання.

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