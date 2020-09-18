50-річний український актор і шоумен Юрій Горбунов похвалився дружиною-красунею Катею Осадчою, а також розкішним відпочинком за кордоном

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав на причалі в затишній затоці на турецькому березі.

Горбунов з Осадчою стояли на дерев'яному настилі оточені блакитною водою і сапбордами. Мабуть, парочка тільки що каталася на дошках.

Мокрий і щасливий Юрій притиснув до себе не менш щасливу дружину в смугастому купальнику. 37-річна Осадча козирнула стрункою фігурою, особливо, чарівними ногами "від вух".

"Трошки продовжили літо #туреччина #море #любов", - підписав цей знімок Горбунов.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Дуже подобається ваша пара: завжди усміхнені, активні, талановиті, закохані. Ви надихаєте на життя. Щастя вашій родині!"

"Вони знають толк у відпочинку! Класнючі! 👍👍👍"

"Що там з ногою таке цікаве? 😹"

"Яка красотаааа😍"

"Яка солоденька парочка!!!❤️"

Раніше ми повідомляли, Осадча з Горбуновим активно діляться фото і відео зі свого відпочинку: на яхті, в оточенні гір, в морі... Так, усміхнена Катя показала, як плаває і розслабляється. На ній був купальник соковитого блакитного відтінку. Неможливо не захопитися її прекрасною підтягнутою фігурою.

"Мммм зараз би туди, а не ось це ось все😅 😎 🤪"; "ви така впевнена в собі! Я захоплююся вами!"; "Два метри краси😂", - прокоментували користувачі.

Нагадавши, Катя Осадча видала особисту таємницю про Юрія Горбунова: "чотири роки тому..."

Також Politeka писала, що Катя Осадча в купальнику і міні-шортах посвітила своїми достоїнствами на пляжі: Горбунову пора переживати.