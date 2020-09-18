50-летний украинский актер и шоумен Юрий Горбунов похвастался женой-красоткой Катей Осадчей, а также роскошным отдыхом за границей

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на причале в уютном заливе на турецком берегу.

Горбунов с Осадчей стояли на деревянном настиле окруженные голубой водой и сапбордами. По всей видимоси, парочка только что каталась на досках.

Мокрый и счастливый Юрий прижал к себе не менее счастливу супругу в полосатом купальнике. 37-летняя Осадчая козырнула стройной фигурой, в особенности, прелестными ногами "от ушей".

"Немножко продолжили лето # турция # море # любовь", - подписал этот снимок Горбунов.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Очень нравится ваша пара: всегда улыбающиеся, активные, талантливые, влюбленные. Вы вдохновляете на жизнь. Счастье вашей семье!"

"Эти ребята знают толк в отдыхе! Класснющие! 👍👍👍"

"Что там с ногой такое интересное? 😹"

"Какая красотаааа😍"

"Какая сладенькая парочка!!!❤️"

Ранее мы сообщали, Осадчая с Горбуновым активно делятся фото и видео со своего отдыха: на яхте, в окружении гор, в море... Так, улыбающаяся Катя показала, как плавает и расслабляется. На ней был купальник сочного голубого оттенка. Невозможно не восхититься ее прекрасной подтянутой фигурой.

"Мммм сейчас бы туда, а не вот это вот все 😅😎🤪"; "Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!"; "Два метра красоти😂", - прокомментировали пользователи.

Напомним, Катя Осадчая выдала личную тайну о Юрии Горбунове: "Четыре года назад..."

Также Politeka писала, что Катя Осадчая в купальнике и мини-шортах посветила своими достоинствами на пляже: Горбунову пора переживать.