Відома модель Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про розтяжку

На фото красуня позувала в коротких шортах і топі. Зірка здалася біля стіни, ефектно сівши на шпагат. Після цього Катерина нахилилася вперед і поповзла до об'єктиву камери, як "кішечка". Відео вийшло дуже мотивуючим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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#stretching Хочешь так же?! 😍😈 Приходи на занятия, я научу))) . Девчули, девочки, девчоночки! Я Вас жду на растяжку!!! Я знаю, что многие мечтают о шпагате, но почему оттягивают время.... Чем раньше ты начнёшь двигаться к мечте, тем ближе ее реальность! Я не буду рассказывать о пользе стретчинга, ведь Вы и сами все прекрасно знаете!!!!😘 . Киев/Кременчуг! Персональные тренировки! Только Вы и я! 😈 Уделю внимание каждой клеточке😍 Для записи @nk_stretching 🔥 . #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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"Хочеш так само?!

Приходь на заняття, я навчу)))

Дівчата, дівчатка, девчоночки!

Я вас чекаю на розтяжку!!!

Я знаю, що багато хто мріє про шпагат, але чому відтягують час....

Чим раніше ти почнеш рухатися до мрії, тим ближче її реальність!

Я не буду розповідати про користь стретчинга, адже ви і самі все прекрасно знаєте!!!!",- написала Нікітіна.

Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:

"Колись ти займешся і мною", "крутиш", "кішечка", "Краса", "коли дружині однієї шуби мало", "багато хто мріє про штангу".

Повідомлялося, що 24-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "жіночого кварталу" Катерина Нікітіна потрясла "живим" фото, зробленим в басейні.

Дівчина з довгим мокрим волоссям вперлася долонями об бортик басейну і витончено підтягнулася, зігнувши одну ногу в коліні і вип'ятивши свою п'яту точку. Нікітіна закрила очі і склала губи, як для поцілунку.

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