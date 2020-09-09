Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", поразила смелым видом и рассказала, куда смотреть

На фото Никитина позировала в черной косухе, которую решила расстегнуть. Под ней можно увидеть кружевное белье, которое надела красотка. Звезда смотрела хищным взглядом в объектив камеры, а волосы решила оставить распущенными. Как можно понять, девушка позировала в автомобиле. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Посмотри мне в глаза", - написала Никитина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Почти получилось", "Катюша моя, красотка, оставайся такой красивой всегда", "Скажи пожалуйста кто ты по гороскопу)) нужно совместимость с рыбами глянуть", "Прям стала доминировать, что не пост, то соблазн! Ну вот, можешь же! Ты и Вика Смеюха прямо радуете глаз, ну и где-то там, на третьем месте Полякова. (это в моем рейтинге инсты)".

Сообщалось, что молодая актриса из студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поразила роскошным образом, в котором пощеголяла на берегу моря.

Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" несколько фото, сделанных во время отдыха на море. Для них девушка позировала в светло-желтом купальнике-боди, который выгодно подчеркнул ее талию и упругие формы.

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