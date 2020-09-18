Известная модель Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о растяжке
На фото красотка позировала в коротких шортах и топе. Звезда показалась у стены, эффектно сев на шпагат. После этого Екатерина наклонилась вперед и поползла к объективу камеры, как "кошечка". Видео получилось очень мотивирующим и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Хочешь так же?!
Приходи на занятия, я научу)))
Девчули, девочки, девчоночки!
Я Вас жду на растяжку!!!
Я знаю, что многие мечтают о шпагате, но почему оттягивают время....
Чем раньше ты начнёшь двигаться к мечте, тем ближе ее реальность!
Я не буду рассказывать о пользе стретчинга, ведь Вы и сами все прекрасно знаете!!!!", - написала Никитина.
Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:
"Когда-то ты займешься и мной", "Крутыш", "Кошечка", "Красота", "когда жене одной шубы мало", "Многие мечтают о штанге".
Сообщалось, что 24-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Екатерина Никитина потрясла "живым" фото, сделанным в бассейне.
Девушка с длинными мокрыми волосами уперлась ладонями о бортик бассейна и изящно подтянулась, согнув одну ногу в колене и выпятив свою пятую точку. Никитина закрыла глаза и сложила губы, как для поцелуя.
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