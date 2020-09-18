Известная модель Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о растяжке

На фото красотка позировала в коротких шортах и топе. Звезда показалась у стены, эффектно сев на шпагат. После этого Екатерина наклонилась вперед и поползла к объективу камеры, как "кошечка". Видео получилось очень мотивирующим и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочешь так же?!

Приходи на занятия, я научу)))

Девчули, девочки, девчоночки!

Я Вас жду на растяжку!!!

Я знаю, что многие мечтают о шпагате, но почему оттягивают время....

Чем раньше ты начнёшь двигаться к мечте, тем ближе ее реальность!

Я не буду рассказывать о пользе стретчинга, ведь Вы и сами все прекрасно знаете!!!!", - написала Никитина.

Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:

"Когда-то ты займешься и мной", "Крутыш", "Кошечка", "Красота", "когда жене одной шубы мало", "Многие мечтают о штанге".

Сообщалось, что 24-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Екатерина Никитина потрясла "живым" фото, сделанным в бассейне.

Девушка с длинными мокрыми волосами уперлась ладонями о бортик бассейна и изящно подтянулась, согнув одну ногу в колене и выпятив свою пятую точку. Никитина закрыла глаза и сложила губы, как для поцелуя.

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