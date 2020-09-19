39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон похвалилася досконалою фігурою в білому боді

Зірка порадувала фанатів спекотним фото в сторіз, повідомляє Politeka.net. Модель позувала на дивані, трохи вигнувшись для ідеального ракурсу.

Періс одягла світле боді з великою сіткою на спині, завдяки цьому було видно оголене тіло красуні.

"Ядерна блонда" посвітила пружними сідницями, розставивши стрункі ніжки.

Варто відзначити, що зірка позувала у взутті на дивані - це виглядало дуже зухвало.

Періс розпустила довге волосся, на голові у неї була маска у вигляді кішечки. Зірка відсунула її від обличчя і подивилася в камеру, посміхаючись.

На жаль, знімок не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже знімок був оприлюднений в сторіз.

Відзначимо, Зараз на сторінку знаменитості підписані 12,7 мільйонів користувачів мережі, які активно стежать за її життям і коментують пости.

Нагадаємо, Періс Хілтон позувала топлес, прикриваючи груди рукою. Нижня частина тіла знаменитості являла собою довгий золотистий хвіст.

Блондинка перебувала на каменях, опустивши хвостик у воду.

"Русалки не втрачають сон через думки креветок. ✨✨🧜🏻♀️✨✨", - підписала фото Хілтон.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала в казкових місцях, і навіть буває в космосі за допомогою фотошопу.

Так, на одному зі знімків, модель "осідлала" цілу планету. Зірка постала в блискучому бікіні. Крихітні трусики-бікіні трималися на майже невидимих лямках на стегнах.

За 16 годин пост зібрав понад 200 тисяч лайків і багато коментарів.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».