39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон похвасталась совершенной фигурой в белом боди

Звезда порадовала фанатов жарким фото в сториз, сообщает Politeka.net. Модель позировала на диване, немного выгнувшись для идеального ракурса.

Пэрис надела светлое боди с крупной сеткой на спине, благодаря этому было видно обнаженное тело красотки.

"Ядерная блонда" посветила упругими ягодицами, расставив стройные ножки.

Стоит отметить, что звезда позировала в обуви на диване - это выглядело очень дерзки.

Пэрис распустила длинные волосы, на голове у нее была маска в виде кошечки. Звезда отодвинула ее от лица и посмотрела в камеру, улыбаясь.

К сожалению, снимок не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь снимок был обнародован в сториз.

Отметим, сейчас на страницу знаменитости подписаны 12,7 миллионов пользователей сети, которые активно следят за ее жизнью и комментируют посты.

Напомним, Пэрис Хилтон позировала топлес, прикрывая грудь рукой. Нижняя часть тела знаменитости представляла собой длинный золотистый хвост.

Блондинка находилась на камнях, опустив хвостик в воду.

"Русалки не теряют сон из-за мнения креветок. ✨✨🧜🏻‍♀️✨✨", - подписала фото Хилтон.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в сказочных местах, и даже бывает в космосе с помощью фотошопа.

Так, на одном из снимков, модель "оседлала" целую планету. Звезда предстала в блестящем бикини. Крохотные трусики-бикини держались на почти невидимых лямках на бедрах.

За 16 часов пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».