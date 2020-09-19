39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон похвасталась совершенной фигурой в белом боди

Звезда порадовала фанатов жарким фото в сториз, сообщает Politeka.net. Модель позировала на диване, немного выгнувшись для идеального ракурса. 

Пэрис надела светлое боди с крупной сеткой на спине, благодаря этому было видно обнаженное тело красотки. 

"Ядерная блонда" посветила упругими ягодицами, расставив стройные ножки. 

Стоит отметить, что звезда позировала в обуви на диване - это выглядело очень дерзки. 

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Пэрис распустила длинные волосы, на голове у нее была маска в виде кошечки. Звезда отодвинула ее от лица и посмотрела в камеру, улыбаясь. 

К сожалению, снимок не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь снимок был обнародован в сториз. 

Отметим, сейчас на страницу знаменитости подписаны 12,7 миллионов пользователей сети, которые активно следят за ее жизнью и комментируют посты. 

Напомним,  Пэрис Хилтон позировала топлес, прикрывая грудь рукой. Нижняя часть тела знаменитости представляла собой длинный золотистый хвост. 

Блондинка  находилась на камнях, опустив хвостик в воду. 

"Русалки не теряют сон из-за мнения креветок. ✨✨🧜🏻‍♀️✨✨", - подписала фото Хилтон. 

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в сказочных местах, и даже бывает в космосе с помощью фотошопа.

Так, на одном из снимков, модель "оседлала" целую планету. Звезда предстала в блестящем бикини. Крохотные трусики-бикини держались на почти невидимых лямках на бедрах. 

За 16 часов пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев. 

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».