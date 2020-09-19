Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала в салатовій білизні ідеальну фігуру

Супермодель є кумиром для сотень тисяч жінок, адже струнка, підтягнута і мініатюрна красуня знає, як доглядати за собою. І хоча дівчина не частий гість в спортзалах, вона шанувальник правильного харчування. Дівчина дотримується досить суворої дієти, в основі якої — овочі, крупи і нежирне м'ясо з морепродуктами.

Перед відповідальними заходами модель, як правило, сідає на сокову дієту. Шпинат, яблука, морква, буряк і куркума складають більшу частину її раціону. При цьому супермодель не відмовляється і від шкідливостей. Емілі може випити вина, поїсти смажений стейк або навіть фаст фуд.

Як можна помітити на фото, при цьому всьому дівчина знаходиться в неймовірній формі. Підтягнута і пружна шкіра знаменитості розбурхує свідомість фанатів. Деякі в Instagram під фото Ратаковскі навіть порахували, що дівчині пора поїсти бургерів, адже у неї майже анорексія.

"Чудова леді", " як ти справляєшся з цим животом?", "Як Жасмин в Аладдіні",» Шановні, подивіться на цей животик«,» коли виросту, я хочу бути такою ж, як ти«,» мені було цікаво, де твої внутрішні органи, тому що я помітив тільки твої ребра, без ненависті, і не намагаюся бути злим, я просто жартую«, » чорт візьми, Принесіть цій дівчині гамбургер🍔, «» худа дійсно погано«, " З'їж що-небудь ?!».

Раніше ми також писали, що супермодель вражає сотні тисяч фанатів неймовірно стрункою фігурою і це при тому, що дівчина ненавидить займатися спортом в спортзалах, а також балує себе фастфудом і зрідка алкоголем. Дівчина виглядає чудово завдяки любові до активного відпочинку.

І хоча Емілі не подобається спорт, вона любить йогу, масаж і багато ходить, прогулюючись по місту. Також Ратаковскі воліє велосипедні прогулянки. На одному з кадрів видно, як дівчина прогулюється по місту в чорному бікіні і захоплює формами, адже мікро-ліф зміг мало що приховати:

"Cuak cuak 😂", " коли Ви там, сонце виглядає як зірка. ваше обличчя-місяць, а ваша посмішка - зоряний дощ. ваша присутність-небо, а очі-міст небес», «як сонце», «це просто золото😍 😍 😍 🔥,» " sei veramente da sballo, una Venere😍 😍 😍".

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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