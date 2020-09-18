Відома українська співачка Ярослава Притула-Хома (SLAVIA), дружина популярного артиста DZIDZIO, похвалилася відпочинком

На фото співачка здалася в червоному закритому купальнику, а образ доповнила стильними дзеркальними окулярами. Волосся у зірки були розпущені. Дружина DZIDZIO без сорому демонструвала свої пружні форми, позуючи на яхті. На ще одному кадрі SLAVIA стояла біля вітрила, а на останньому - здалася разом з подружками в аналогічних нарядах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повітря і вода - моя стихія", - написала красуня під фотографіями в Instagram.

Фанати поставили майже 400 лайків і написали коментарі:

"Краса", "рятувальниці Малібу", "така сонячна", "Вау, бомба", " Просто круто. Неперевершена", " прекрасні спогади про літо. Супер".

Повідомлялося, що відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, підкорила формами на відпочинку.

Артистка на яхті позувала в чорному купальнику з принтом з квітів. Хоча зірка і постала спиною до фотографа, все ж він зміг відобразити, як ідеально на красуні сидить купальник без лямок, на радість фанів.

Також співачка одягла грайливі міні-шорти. Останні трохи обтягнули пружні сідниці і підкреслили їх обсяг.

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