Певица SLAVIA – супруга популярного артиста DZIDZIO, отдыхает на Киевском море и радует поклонников откровенными фото в купальнике

Украинская певица SLAVIA, являющаяся женой популярного артиста DZIDZIO, отправилась на отдых. Правда, в связи с карантином, далеко от столицы она не уехала – летние дни певица проводит на Киевском море. Звезда похвасталась видом в купальнике и порадовала откровенными фото у себя в Instagram, пишет Politeka.net

SLAVIA рассказала подписчикам, что не спешит ехать на отдых за границу, поскольку там бушует коронавирус и действует жесткий карантин, а вместо этого проводит дни на Киевском море. SLAVIA, в миру Ярослава Хома порадовала сочным снимком в купальнике – перед фотокамерой певица предстала в оранжевом купальнике на завязках.

SLAVIA не стесняется блистать аппетитными формами в купальнике, поскольку видно, что она усиленно работает над своим телом и ей есть, что показать. Перед камерами певица уверенно и сексуально щеголяет стройной фигурой. Отметим, что для жарких кадров SLAVIA выбрала оранжевый купальник с рюшами, солнцезащитные очки, а распущенные волосы только добавили образу игривости.

«Обаяние, женственность, сексуальность – девиз на это лето, а может и навсегда» – подписала фотографию певица.

И кстати, своему девизу певица всецело следует, поскольку она опубликовала еще одно фото. На этот раз SLAVIA позирует на фото в белом сплошном купальнике, массивных золотых сережках и золотых цепях на шее. Однако, сплошной купальник не убирает красоты певицы – пышную грудь певицы изящно подчеркивает лиф купальника, а также сам образ SLAVIA. Фото были сделаны для съемок клипа «Я тебе не мамка».

«Во время, когда я родилась, планетой правила Венера, а Венера – это творчество, красота, наслаждение и гармония. Все, как я люблю», – подписала кадр исполнительница.

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