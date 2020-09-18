Гюль в сукні з латексом забула про білизну

Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, перестаралася з вибором вбрання для вечірнього відпочинку

Пишногруда модель незважаючи на свої форми і ефектну зовнішність, як правило, не оголюється на публіці і не робить відвертих фото. Замість цього дівчина вважає за краще рекламувати сукні і робити один єдиний пікантний акцент – на грудях.

Гюль намагається якомога більше дивувати публіку різноманітними образами, але на одному зі своїх фото вона просто перевершила всі очікування. Дівчина приміряла латексну сукню з прозорими вставками з сіточки. Причому завдяки такому відкритому дизайну, Бахарі зовсім не одягла білизни. Даний факт тут же відзначили користувачі Мережі.

«Це дуже сміливо", "ці форми виглядають приголомшливо", «Ви знаєте, що вам потрібно зупинитися!", "Грізна здобич в одязі", "дуже красиво", "повинен любити силікон", "Красиво🔥 🔥 🔥", "така приголомшлива і по-справжньому красива", "красиво👍 👍 👍«," справжня принцеса-красуня !!!",» у тебе гарне волосся, чудові губи", "це сама велич".

Ми також писали, що ефектна красуня прославилася завдяки пишним формам і унікальній зовнішності, відразу ж привертає до себе увагу. Дівчина з довгим чорним волоссям, пишними формами і пухкими губами не залишає байдужими своїх шанувальників.

Кожен день Гюль в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram показує нові образи, які рекламує для онлайн-магазину. Дівчина блищить, як правило, в найкращих сукнях і незмінно виставляє груди напоказ. Цього разу вона вразила нарядом з леопардовим принтом, сміливими розрізами і глибоким декольте.

Ось що пишуть шанувальники, деякі порівнюють модель з спокусницею або жінкою-кішкою.

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