Співачка, діджей Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала всю свою красу в купальнику

Спокусниця регулярно займається спортом, тому може похвалитися бездоганними вигинами, пише Politeka.net. Так, на фото в одному зі своїх постів в Instagram артистка блиснула формами в купальнику.

Співачка одягла крихітне бікіні, яке натягнулося на красивих грудях. Трикутні клаптики тканини стиснули груди разом і зробили їх ще більш спокусливими. акуратна прикраса на шиї додала акценту до принад артистки.

Зірка трохи вигнулася, вистрибнувши з води. Її пружні сідниці блищали на сонці. Красуня посміхалася, злегка нахиливши голову.

"Не обмежуйте Всесвіт", - написала Анастасія.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Ой, не можу... як можна бути такою ох**нною ♪ мій кумир довгі роки)) жіночність, шарм, спорт, краса, інтелект, розтяжка ♪ обожнюю", " не обмежуйте себе в кількості таких фото на сторінці)", " шикарна кішечка ❤️❤️❤️🔥", "Бейбі, ти просто с**с🍓 😍", " фігура приголомшлива!👏❤👌", "Суперська гарнюнечка 😘😘😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко здалася міні-Леопарді, яким обтягнула своє тіло. Зірка не прикрила п'яту точку, яка так і виблискувала в кадрі. Зірка спокусливо вигнулася, а на обличчі у неї можна побачити маску.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Кумейко постала на знімку "розслабленої", з великим в складках, животом і в, здавалося б, не найкращою позі.

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