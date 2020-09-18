Певица, диджей Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала всю свою красоту в купальнике

Соблазнительница регулярно занимается спортом, поэтому может похвастаться безупречными изгибами, пишет Politeka.net. Так, на фото в одном из своих постов в Инстаграм артистка сверкнула формами в купальнике.

Певица надела крохотное бикини, которое натянулось на красивой груди. Треугольные лоскутки ткани сжали груди вместе и сделали их еще более искусительными. Аккуратное украшение на шее придало акцента к прелестям артистки.

Звезда немного выгнулась, выпрыгнув из воды. Ее упругие ягодицы блестели на солнце. Красотка улыбалась, слегка наклонив голову.

"Не ограничивайте вселенную 💫", - написала Анастасия.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Ой, не могу... как можно быть такой ох**нной 😱 Мой кумир долгие годы)) Женственность, обаяние, спорт, красота, интеллект, растяжка 😳😳😳😳😍😍😍 обожаю", "Не ограничивайте себя в количестве таких фото на странице)", "Шикарная кошечка ❤️❤️❤️🔥", "Бейби, ты просто С**с 🍓😍", "Фигура потрясающая!👏❤👌", "Суперская красотуличка😘😘😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко показалась мини-леопарде, которым обтянула свое тело. Звезда не прикрыла пятую точку, которая так и сверкала в кадре. Звезда соблазнительно выгнулась, а на лице у нее можно увидеть маску.

Ранее сообщалось, что Анастасия Кумейко предстала на снимке "расслабленной", с большим в складках, животом и в, казалось бы, не самой лучшей позе.

Напомним, влажная экс-Nikita в бикини на веревочках сразила видом на яхте: "Шикарная самочка".

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