Известная украинская певица Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, показала себя в необычном образе
На фото красотка показала себя в цветном купальнике на веревочках. Кумейко сидела на краю яхты, подняв руки вверх и взявшись за мокрые волосы. Глаза Анастасия закрыла от удовольствия, а сама улыбалась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку красавицы.
"В византийскую эпоху город Фетхийе назывался Анастасиополис (Αναστασιούπολις). Я бы оставила это прекрасное название в мою честь.
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В целом, Фетхийе и Олюдениз — отличное место для морского отдыха в Турции.
Приехали мы сюда на машине из Бодрума (230 км) и сразу же отправились на морскую прогулку по невероятным бухтам. Вода, природа, яхта- кайф", - написала Кумейко.
Фанаты поставили полторы тысячи лайков и написали комментарии:
"Ну это любовь", "Шикарная самочка", "Ну что тут скажешь, красива.....", - отмечают люди под фотографией красавицы.
Сообщалось, что экс-певица группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила необычным телом в горячем купальнике.
На фото Кумейко позирует на залитом солнце живописном дворике. На ней черный слитный купальник с оригинальной окантовкой, небрежно повязанная сверху белая рубашка и черные очки.
Напомним, горячая экс-Nikita отличилась неожиданной выходкой во время безбашенного танца
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