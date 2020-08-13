34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", соблазнила публику своей "клубничкой"

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала в черном сарафане в белый горошек с, на удивление, высоким разрезом, аж до пупка (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Анастасия выгнулась перед камерой, маняще покрутив бедрами, после чего присела и помахала рукой. При этом красотку, по-видимому, абсолютно не заботит, что слишком "ветреный" сарафан с трудом прикрывает что-либо, юбка с легкостью задралась, обнажив ее черные трусики.

Брюнетка дополнила свой дерзкий лук оригинальными золотистыми очками и массивным колье.

"Пусть твоя клубничная начинка правит вечеринкой 🍓", - подписала эти жаркие кадры звезда.

Ранее мы сообщали, Кумейко, пока была на отдыхе в Турции, часто делилась фото своих развлечений. Так, на одном из последних девушка предстала на пляже. Dj Nana (именно под таким псевдонимом она сейчас выступает на сцене) засняла себя с необычного ракурса, расположив камеру сверху. Загорелая певица зачерпнула в ладони белый песок.

Из одежды на ней был виден только черный топ, открывший превосходный вид на аппетитные прелести.

"Недельный план отдыха выполнен. 🛸🏡 Поделитесь аккаунтами, которые вас вдохновляют, а я напишу свои 😘", - подписано фото.

Армия поклонников моментально кинулась комментировать, поставив за считанные минуты сотни "лайков": "Вид сногсшибательный 👍"; "Богиня 🖤"; "Вкусно ♥️"; "Красотка 🔥"; "ваш акаунт, напевно, більш мотивує )) А загалом, надихає все ❤️"

Напомним, влажная экс-Nikita в бикини на веревочках сразила видом на яхте: "Шикарная самочка".

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