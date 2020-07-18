Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула невероятными изгибами в наряде без штанов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Собралась, и осталась дома», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в наряде без штанов, выставив напоказ идеальные ноги. Мимо такой красоты ее поклонники просто не могли пройти, о чем говорят комментарии под фотографией.
Седокова в тесном купальнике без стыда выставила напоказ пикантные места: мечта всех мужчин
Кароль и Балан перестали скрываться, кадры говорят сами за себя: «Пиджак с чужого плеча»
Счета украинцев опустошаются и уходят в минус, ПриватБанк нашел объяснение: "Вы дали согласие..."
Налог на недвижимость взвинтили до предела, сколько придется платить: "За каждый метр..."
«Классика! А ты прекрасна!», «Ты всегда любишь быть в образе Цыганки», «Внеземная», «обожаю тебя», — пишут они.
До этого сообщалось, что популярная украинская певица и бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко поделилась архивными фото, на которых позирует без одежды
Звезда, выступающая сейчас под творческим псевдонимом DJ NANA, поделилась архивными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.
Так, красотка решила напомнить о своих самых горячих снимках за 2016 год. Она поделилась фотографиями, на которых позировала совершенно без одежды. Так, на одном из снимков Кумейко стоит в повязке на голове и очках, при этом, кроме этого на ней нет ничего. Певица «скромно» прикрывает грудь руками.
Напомним, фигуристая экс-Nikita без стыда показала красоту в прозрачном топе: "В этом видео прекрасно все".
Как сообщала Politeka, раскрепощенная экс-Nikita дала фору Волочковой, задрав ногу в лифте: на это можно смотреть вечно.
Также Politeka писала, что горячая экс-Nikita покрутила пятой точкой перед камерой в прозрачном халатике.