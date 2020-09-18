Для 34-річної співачки і телеведучої "Дом-2" Ольги Бузової напружені тренування на проекті "Льодовиковий період" відгукнулися серйозними проблемами зі здоров'ям
Як передає Politeka.net, про свої пригоди Бузова повідала в "сторіз" в Instagram.
У кадрі постала засмучена й прихворіла Ольга, яка "загробним" голосом розповідає про те, як їй погано.
"У мене є невелика проблема, про яку знають мої близькі. Завжди, коли я дуже сильно нервую, перше, у мене втрачається голос, піднімається температура і ще є те, про що я не хочу говорити. Загалом, все це зараз відбувається зі мною...",- зірка і раніше зізнавалася, що дуже сильно переживає з приводу своєї участі в "Льодовиковому періоді".
Крім того, прихворіла Бузова примудрилася пошкодити обидві ноги на останньому тренуванні. Дівчина показала, як лікується.
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"Самопочуття, так би мовити, так собі... Зараз тримаю лід, бо сьогодні впала. Це вже не дивно. При чому впала, роблячи елемент, який я вже знаю, як робити, просто хотіла зробити ще крутіше, і як з усієї дурі прямо на два коліна... Загалом, зараз відновлюю трошки коліна... І пальчик на нозі не проходить через те, що великі навантаження. Коротко про головне, бережіть себе і пам'ятайте, що найголовніше, що у вас є - це ваше життя, здоров'я", - розговорилася Ольга.
Раніше ми повідомляли, Бузову рознесли в мережі за нову пісню "Проблема". Зірка поділилася уривком свого виступу на телебаченні. Ольга з тугим хвостиком і в шкіряній міні-сукні співала й танцювала разом з балетом.
"Вибачте, але відстій. Хоча б рот відкривала під фонограму, а то картинка зі звуком взагалі не збігається. Про танці краще промовчу", " це хтось слухає?", "Не ганьбися", "з кожною піснею все гірше", - жорстко осоромили знаменитість в коментарях.
Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".
Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".
Також Politeka писала, що змучена Бузова поскаржилася на самопочуття, ледь стоячи на ногах: "Оля, зберися!".