Для 34-річної співачки і телеведучої "Дом-2" Ольги Бузової напружені тренування на проекті "Льодовиковий період" відгукнулися серйозними проблемами зі здоров'ям

Як передає Politeka.net, про свої пригоди Бузова повідала в "сторіз" в Instagram.

У кадрі постала засмучена й прихворіла Ольга, яка "загробним" голосом розповідає про те, як їй погано.

"У мене є невелика проблема, про яку знають мої близькі. Завжди, коли я дуже сильно нервую, перше, у мене втрачається голос, піднімається температура і ще є те, про що я не хочу говорити. Загалом, все це зараз відбувається зі мною...",- зірка і раніше зізнавалася, що дуже сильно переживає з приводу своєї участі в "Льодовиковому періоді".

Крім того, прихворіла Бузова примудрилася пошкодити обидві ноги на останньому тренуванні. Дівчина показала, як лікується.

"Самопочуття, так би мовити, так собі... Зараз тримаю лід, бо сьогодні впала. Це вже не дивно. При чому впала, роблячи елемент, який я вже знаю, як робити, просто хотіла зробити ще крутіше, і як з усієї дурі прямо на два коліна... Загалом, зараз відновлюю трошки коліна... І пальчик на нозі не проходить через те, що великі навантаження. Коротко про головне, бережіть себе і пам'ятайте, що найголовніше, що у вас є - це ваше життя, здоров'я", - розговорилася Ольга.

Раніше ми повідомляли, Бузову рознесли в мережі за нову пісню "Проблема". Зірка поділилася уривком свого виступу на телебаченні. Ольга з тугим хвостиком і в шкіряній міні-сукні співала й танцювала разом з балетом.

"Вибачте, але відстій. Хоча б рот відкривала під фонограму, а то картинка зі звуком взагалі не збігається. Про танці краще промовчу", " це хтось слухає?", "Не ганьбися", "з кожною піснею все гірше", - жорстко осоромили знаменитість в коментарях.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".

Також Politeka писала, що змучена Бузова поскаржилася на самопочуття, ледь стоячи на ногах: "Оля, зберися!".