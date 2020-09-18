Для 34-летней певицы и телеведущей "Дом-2" Ольги Бузовой напряженные тренировки на проекте "Ледниковый период" аукнулись серьезными проблемами со здоровьем
Как передает Politeka.net, о своих злоключениях Бузова поведала в "сториз" в Инстаграм.
В кадре предстала расстроенная и приболевшая Ольга, которая "загробным" голосом рассказывает о том, как ей плохо.
"У меня есть небольшая проблема, о которой знают мои близкие. Всегда, когда я очень сильно нервничаю, первое, у меня теряется голос, поднимается температура и еще есть то, о чем я не хочу говорить. В общем, все это сейчас происходит со мной...", - звезда и раньше признавалась, что очень сильно переживает по поводу своего участия в "Ледниковом периоде".
Кроме того, приболевшая Бузова умудрилась повредить обе ноги на последней тренировке. Девушка показала, как лечится.
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"Самочувствие, так сказать, так себе... Сейчас держу лед, потому что сегодня упала. Это уже неудивительно. При чем упала, делая элемент, который я уже знаю, как делать, просто хотела сделать еще круче, и как со всей дури прямо на два колена... В общем, сейчас восстанавливаю немножко колени... И пальчик на ноге не проходит из-за того, что большие нагрузки. Коротко о главном, берегите себя и помните, что самое главное, что у вас есть - это ваша жизнь, здоровье", - разоткровенничалась Ольга.
Ранее мы сообщали, Бузову разнесли в сети за новую песню "Проблема". Звезда поделилась отрывком своего выступления на телевидении. Ольга с тугим хвостиком и в кожаном мини-платье пела и танцевала вместе с балетом.
«Извините, но отстой. Хотя бы рот открывала под фонограмму, а то картинка со звуком вообще не совпадает. Про танцы лучше промолчу», «Это кто-то слушает?», «Не позорься», "С каждой песней всё хуже", - жестко осрамили знаменитость в комментариях.
Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".
Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".
Также Politeka писала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах: "Оля, соберись!".