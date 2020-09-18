Для 34-летней певицы и телеведущей "Дом-2" Ольги Бузовой напряженные тренировки на проекте "Ледниковый период" аукнулись серьезными проблемами со здоровьем

Как передает Politeka.net, о своих злоключениях Бузова поведала в "сториз" в Инстаграм.

В кадре предстала расстроенная и приболевшая Ольга, которая "загробным" голосом рассказывает о том, как ей плохо.

"У меня есть небольшая проблема, о которой знают мои близкие. Всегда, когда я очень сильно нервничаю, первое, у меня теряется голос, поднимается температура и еще есть то, о чем я не хочу говорить. В общем, все это сейчас происходит со мной...", - звезда и раньше признавалась, что очень сильно переживает по поводу своего участия в "Ледниковом периоде".

Кроме того, приболевшая Бузова умудрилась повредить обе ноги на последней тренировке. Девушка показала, как лечится.

"Самочувствие, так сказать, так себе... Сейчас держу лед, потому что сегодня упала. Это уже неудивительно. При чем упала, делая элемент, который я уже знаю, как делать, просто хотела сделать еще круче, и как со всей дури прямо на два колена... В общем, сейчас восстанавливаю немножко колени... И пальчик на ноге не проходит из-за того, что большие нагрузки. Коротко о главном, берегите себя и помните, что самое главное, что у вас есть - это ваша жизнь, здоровье", - разоткровенничалась Ольга.

Ранее мы сообщали, Бузову разнесли в сети за новую песню "Проблема". Звезда поделилась отрывком своего выступления на телевидении. Ольга с тугим хвостиком и в кожаном мини-платье пела и танцевала вместе с балетом.

«Извините, но отстой. Хотя бы рот открывала под фонограмму, а то картинка со звуком вообще не совпадает. Про танцы лучше промолчу», «Это кто-то слушает?», «Не позорься», "С каждой песней всё хуже", - жестко осрамили знаменитость в комментариях.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

Также Politeka писала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах: "Оля, соберись!".