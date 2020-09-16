Популярная российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова стала объектом беспощадной критики со стороны слушателей

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды появился отрывок из ее выступления на телевидении с новой песней «Проблема». Ольга была одета в черное кожаное мини-платье, ее волосы были собраны в хвост. Девушка пела песню под фонограмму и танцевала со своим балетом.

«Мои хорошие, сегодня состоится премьера трека #Проблема на моем родном телеканале ТНТ!», - отметила Бузова, заявив, что кайфует от танцевальной постановки.

За несколько часов танец Бузовой посмотрели почти 600 тысяч раз. В комментариях премьеру разнесли в пух и прах, что весьма непривычно для аккаунта звезды.

«Извините, но отстой. Хотя бы рот открывала под фонограмму, а то картинка со звуком вообще не совпадает. Про танцы лучше промолчу», «Это кто-то слушает?», «Не позорься», «С каждой песней всё хуже», «Фанера рулит», «Танец какой-то кривой, ни о чем», «Ольга вы во всем преуспеваете молодец, но петь это не ваше ну нету голоса», «Выскочка безголосая!!!», «Поза орла над унитазом! Продолжай в том же духе!», «Песня не понравилась», «Тупее песни не слышала», «Тупая песня без смысла. В каком месте ты идеал?», «Оля красивая девушка конечно, но голоса вообще нет, да и песни полный отстой», - пишут люди.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

Также Politeka писала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах: "Оля, соберись!".