Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе і розповіла про відсутність

Красуня на фото здалася в білому піджаку і білих штанях. Зірка відчинила перше, показуючи, що вона не любить носити білизну. Волосся у Наомі були розпущені і прикривали груди. Модель сиділа в автомобілі і демонструвала свою ідеальну зовнішність. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моя перша поява на публіці за шість місяців", - написала Наомі.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Варто почекати", "очікування того варте", " Прекрасна сестричка! Сумую"," шалено красива"," Моя чарівна чудова пантера"," у краси немає віку"," Ти як завжди виглядаєш зіркою"," завжди така красива та, ким дуже захоплювався", " я так хочу бути моделлю, як і ти. Я молюся, щоб одного разу двері відкрилися для мене","я так сильно тебе люблю, Наомі, мої улюблені".

Повідомлялося, що відома британська супермодель Наомі Кемпбелл, яку називають "чорною пантерою", похвалилася фігурою в пікантній позі.

На новому чорно-білому знімку Наомі Кемпбелл позує у вельми екзотичному образі і не менш цікавій позі.

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