Діти Максима Галкіна і Алли Пугачової 18 вересня святкують день народження

Їх вже встиг привітати хресний Ігор Ніколаєв. Він опублікував архівні фото хрещеників, зроблені, ймовірно, на святкуванні дня народження його дочки.

На святі Ліза Галкіна блищала в зухвалому образі з чорною косухою.

"Наша сім'я вітає коханих, сонячних, добрих, прекрасних Лізу і Гаріка Галкіних з серйозною датою -7 років! Дорогі наші, тепер ви школярі, допомагайте один одному, разом долайте труднощі шкільного життя, і любите своїх чудових тата і маму! З днем народження!!!! Ураааааа!!!🎉🎉🎉❤️❤️❤️», - написав Миколаїв.

"Спасибі велике, дорогі", - відповів Максим Галкін.

"Спасибі, хрещений", - поспішила з відповіддю і Пугачова.

До привітань приєдналися користувачі Мережі.

"З Днем народження, Ваших хресних! У Вас дуже відповідальна місія! Думаю, що Гаррік з Лизочкой, виправдають довіру, покладену на них супер батьками і хрещеним! Тому що діти дублюють своїх рідних і близьких! Ці діти народжені на піку мудрості батьків і хресного, і їм протегує сама Всесвіт!", "Лізочка Гарік, З Днем Народження!! Здоров'я Вам міцного, легкої дороги в трудових буднях школи і любите своїх чудових батьків: Маму і тата", "з днем народження, вже не малюки!👝 Нехай у всьому супроводжує удача! Бережіть маму і тата! Ура!», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, таємниця близнюків Пугачової і Галкіна: "Ліза схожа на свою маму, яку...".

Як повідомляла Politeka, діти Пугачової і Галкіна щасливо притиснулися до дочки Орбакайте.

Також Politeka писала, що дочка Галкіна і Пугачової захопила видом в шкільному вбранні, рідкісний кадр: "подорослішала Лізонька".