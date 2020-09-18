Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой 18 сентября празднуют день рождения

Их уже успел поздравить крестный Игорь Николаев. Он опубликовал архивные фото крестников, сделанные, вероятно, на праздновании дня рождения его дочери.

На празднике Лиза Галкина блистала в дерзком образе с черной косухой.

«Наша семья поздравляет любимых, солнечных, добрых, прекрасных Лизу и Гарика Галкиных с серьёзной датой -7 лет! Дорогие наши, теперь вы школьники, помогайте друг другу, вместе преодолевайте трудности школьной жизни, и любите своих замечательных папу и маму! С днём рождения!!!! Ураааааа!!!🎉🎉🎉❤️❤️❤️», - написал Николаев.

«Спасибо большое, дорогие», - ответил Максим Галкин.

«Спасибо, крестный», - поспешила с ответом и Пугачева.

К поздравлениям присоединились пользователи Сети.

«С Днём Рождения, Ваших крёстных! У Вас очень ответственная миссия! Думаю, что Гаррик с Лизочкой, оправдают доверие, возложенное на них супер родителями и крёстным! Потому что дети дублицируют своих родных и близких! Эти дети рождены на пике Мудрости родителей и крёстного, и им покровительствует сама Вселенная!», «Лизочка Гарик, С Днем Рождения!! Здоровья Вам крепкого, легкой дороги в трудовых буднях школы и любите своих замечательных родителей: Маму и Папу», «С днем рождения, уже не малыши!👝 Пусть во всем сопутствует удача! Берегите маму и папу! Ура!», - пишут в комментариях.

Напомним, тайна близнецов Пугачевой и Галкина: "Лиза похожа на свою маму, которую...".

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина счастливо прижались к дочери Орбакайте.

Также Politeka писала, что дочь Галкина и Пугачевой восхитила видом в школьном наряде, редкий кадр: "Повзрослела Лизонька".