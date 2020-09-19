Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про літо

Модель стояла в червоній сукні, позуючи на пляжі. Красуня була на тлі дерев'яного моста, спокусливо вигнувшись на тлі воріт. Алессандра здалася в червоній сукні і без білизни. Фото вийшло дуже ефектним і спокусливим, навіть трохи романтичним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пізні літні дні", - написала Алессандра.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це якесь плаття, і виглядаєш приголомшливо", "що за місце", " Аааа ... яка краса !!", "час одягатися, як ти, мені подобається бути такою, як ти", "шалено красива, як завжди", "надзвичайна краса", "Краса в обличчя ..", "Відмінний знімок, подобається погляд, чудово", "Goddes", "чудова русалка", "Дика, дивовижна, божественна і нескінченна краса, тільки Алессандра Амбросіо".

Повідомлялося, що відома модель Алессандра Амбросіо порадувала появою разом з дочкою, Анею-Луїзою.

На першому фото модель позувала на тлі заходу в рожевій сукні на тонких бретельках.

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