Известная модель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret показала себя и рассказала о понедельнике

На фото красотка показалась в купальнике, ластах и защитной маске на лице. Как можно заметить, Алессандра плавала под водой. Амбросию снимали со спины, а модель в этот момент демонстрировала свою фигуру и идеальные ножки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Русалка понедельника", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Чудесно", "Sirena", "Отличной", "Это идеальный выстрел", "Так круто ! Лучшие флюиды", "Красиво, я люблю подводное плавание с аквалангом", ""Песня русалки" ..... (желаю)", " Прекрасная!! Идеальная фигура !! Самая красивая и сексуальная из всех вселенных !!", "Мой мир", "Привет, русалка! О, ты на самом деле подпись! Это не справедливо ! Это были мои слова эй, ты такая милая".

Сообщалось, что бразильская модель Алессандра Амбросио поделилась захватывающими снимками с отдыха.

Модель сидела на краю яхты посреди моря. На ней был надет необычный купальник, который подчеркнул ее идеальную фигурку. Он был достаточно закрыт для нынешних времен, когда все предпочитают экстра-мини.

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