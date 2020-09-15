Бразильская модель, бывший ангел Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио поделилась захватывающими снимками с отдыха
Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у звезды в Инстаграм. Модель сидела на краю яхты посреди моря. На ней был надет необычный купальник, который подчеркнул ее идеальную фигурку. Он был достаточно закрыт для нынешних времен, когда все предпочитают экстра-мини. 39-летняя звезда дополнила образ красивым платком, который она повязала на голову. Супермодель отдыхала и наслаждалась хорошей погодой, спрятав лицо за солнцезащитными очками.
«Капитан», - подписала снимок звезда.
За полдня ее фото собрало более 75 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«На краю», «Лучший фотограф», «Зрелищно», «Прекрасная принцесса», «Свобода», «Вау! Супер красивая! Самая красивая во всей вселенной!», «Так великолепно», «Алессандра – богиня», «Фантастика», «Идеально», «Белла правит», «Королева моря», - пишут пользователи сети.
Располневшая Каменских обтянула попу леопардовыми лосинами и спела под фанеру: "Черти-NK-что"
Ольга Фреймут жестко припечатала Кухар в прямом эфире, страсти на "Танцях" накаляются: "Скажу от имени всех твоих жертв..."
Видео шалостей Галкина с Пугачевой в авто взорвало сеть после слухов о разводе: "Аллочка сохранилась отлично"
Больная раком Заворотнюк внезапно прервала молчание, фото с мужем облетело сеть: "Бедная Настя, почему..."
Ранее мы писали, что Алессандра Аброссио сверкнула прелестями на отдыхе. Модель с семьей проводила время на Мальдивах и делилась соблазнительными кадрами. На одном из фото красотка позировала в купальнике и длинных летних брюках. Звезда сидела в необычном кресле, но взгляд поклонников был прикован к ее аппетитной груди и игривому разрезу на купальнике.
Напомним, что Алессандра Аброссио впечатлила невероятной фигурой в микро-бикини: "Как соблазнительно".
Как сообщала Politeka, Алессандра Аброссио блеснула самыми вкусными местами в мини-бикини: "Как роза".
Также Politeka писала, что Алессандра Аброссио блеснула самыми вкусными местами в жарком бикини: "Идеальная".