Бразильская модель, бывший ангел Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио поделилась захватывающими снимками с отдыха

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у звезды в Инстаграм. Модель сидела на краю яхты посреди моря. На ней был надет необычный купальник, который подчеркнул ее идеальную фигурку. Он был достаточно закрыт для нынешних времен, когда все предпочитают экстра-мини. 39-летняя звезда дополнила образ красивым платком, который она повязала на голову. Супермодель отдыхала и наслаждалась хорошей погодой, спрятав лицо за солнцезащитными очками.

«Капитан», - подписала снимок звезда.

За полдня ее фото собрало более 75 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«На краю», «Лучший фотограф», «Зрелищно», «Прекрасная принцесса», «Свобода», «Вау! Супер красивая! Самая красивая во всей вселенной!», «Так великолепно», «Алессандра – богиня», «Фантастика», «Идеально», «Белла правит», «Королева моря», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алессандра Аброссио сверкнула прелестями на отдыхе. Модель с семьей проводила время на Мальдивах и делилась соблазнительными кадрами. На одном из фото красотка позировала в купальнике и длинных летних брюках. Звезда сидела в необычном кресле, но взгляд поклонников был прикован к ее аппетитной груди и игривому разрезу на купальнике.

Напомним, что Алессандра Аброссио впечатлила невероятной фигурой в микро-бикини: "Как соблазнительно".

Как сообщала Politeka, Алессандра Аброссио блеснула самыми вкусными местами в мини-бикини: "Как роза".

Также Politeka писала, что Алессандра Аброссио блеснула самыми вкусными местами в жарком бикини: "Идеальная".