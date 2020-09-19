Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про гламур

На фото Кортні здалася без одягу і білизни. Зірка сиділа на стільці, а волосся зібрала назад. Красуня в руках тримала макіяжні приналежності, поки її фотографували. Модель прикрила найцікавіші місця великим рушником. На другому знімку дівчина вже була без макіяжного приладдя і просто сиділа на стільці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вона любить гламур, вона не любить гламур", - підписала фото Кортні.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Завжди вау", "це моя улюблена фотографія тебе", " це не просто гламур ... чорт візьми!", "Ти моя улюблена", "Gorgeous", "Прекрасна Кортні", "ти буквально принцеса Діснея", "Кортні, ти моя улюблена Мінні", "ви заслуговуєте любові", " така сильна і автентична жінка .. Кортні Кардашьян", "Корт і краса".

Повідомлялося, що знаменита світська левиця Кім Кардаш'ян показала, як вони з сестрами виглядали в купальниках 14 років тому.

На знімку молода Кім позує поруч зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю. Судячи з усього, дівчата сидять на борту яхти. Всі три красуні позують у відкритих купальниках-бікіні, які дозволяють розглянути їх фігури у всіх подробицях.

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