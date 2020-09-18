41-річна Ані Лорак заінтригувала спокусливими кадрами
Як передає Рoliteka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилися фото і відео, ймовірно зі зйомок нового кліпу.
Ані Лорак блищала в стильному брючному костюмі-трійці. Вона вибрала модель з розкльошеними штанинами. Співачка накинула на плечі довгу шубу і доповнила аутфіт взуттям на високій платформі. Артистка була одягнена аж надто по-зимовому, незважаючи на досить теплу погоду.
До нового образу Лорак змінила зачіску, артистка випрямила волосся і залишила їх розпущеним, артистка випрямила волосся і залишила його розпущеним. Нещодавно вона також вкоротила шевелюру до модної довжини.
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У такому вигляді Ані Лорак позувала в розкішному ретро авто. Можна помітити, що її знімали кілька камер.
У відео можна помітити, як Кароліна спілкується з колегою зі знімального майданчика і щось бурхливо обговорює.
Також Ані Лорак приміряла коротку білу сукню, декоровану пір'ям. Для цього вбрання вона зібрала локони в пучок і взула босоніжки на шпильці. Ані Лорак виконала зачаровує танець біля вікна, еротично рухаючи стегнами.
"Ох ці рухи блекс», «красуня – супер», "обожнювана", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Ані Лорак несподівано приховала струнку фігуру під мішкуватим костюмом: "Аж жарко стало".
Як повідомляла Politeka, несхожа на себе Ані Лорак з обстриженим чубчиком налякала обличчям:"ніби бджоли покусали".
Також Politeka писала, що втомлена Ані Лорак в машині спантеличила припухлим обличчям без макіяжу:"копія Повалій".