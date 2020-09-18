41-річна Ані Лорак заінтригувала спокусливими кадрами

Як передає Рoliteka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилися фото і відео, ймовірно зі зйомок нового кліпу.

Ані Лорак блищала в стильному брючному костюмі-трійці. Вона вибрала модель з розкльошеними штанинами. Співачка накинула на плечі довгу шубу і доповнила аутфіт взуттям на високій платформі. Артистка була одягнена аж надто по-зимовому, незважаючи на досить теплу погоду.

До нового образу Лорак змінила зачіску, артистка випрямила волосся і залишила їх розпущеним, артистка випрямила волосся і залишила його розпущеним. Нещодавно вона також вкоротила шевелюру до модної довжини.

У такому вигляді Ані Лорак позувала в розкішному ретро авто. Можна помітити, що її знімали кілька камер.

У відео можна помітити, як Кароліна спілкується з колегою зі знімального майданчика і щось бурхливо обговорює.

Також Ані Лорак приміряла коротку білу сукню, декоровану пір'ям. Для цього вбрання вона зібрала локони в пучок і взула босоніжки на шпильці. Ані Лорак виконала зачаровує танець біля вікна, еротично рухаючи стегнами.

"Ох ці рухи блекс», «красуня – супер», "обожнювана", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Ані Лорак несподівано приховала струнку фігуру під мішкуватим костюмом: "Аж жарко стало".

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