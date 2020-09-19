Відома співачка Дуа Липа показала себе і розповіла про захід

На фото Липа була в колготках, босоніжках і блискучому комбінезоні. Красуня присіла навпочіпки, а волосся залишила розпущеним. На ще одному фото Дуа вже задерла одну ногу максимально високо, опинившись на одній нозі і руці. Фото вийшло ефектним і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні ввечері я виконую наш байджер "нові правила побачень". 100% проникливий і працює. Не пропустіть", - написала Дуа під фото.

Фанати поставили майже 2 мільйони лайків і написали коментарі:

"Ви не готові до цього бопу !!", "Ржу не можу! Дивно", "волосся, наряд, все", " ти будеш відсутньою, дівчина ???", "Королева Дуа Липа"," занадто дорогоцінна", "Дуа, будь ласка, мій коментар люблю тебе", "що, якщо ти приколол це тільки тому, що ми тебе любимо, Дула Піп", " прекрасна!!! люблю твоє волосся, моя любов".

Повідомлялося, що британська співачка Дуа Липа вразила витівкою, позуючи в піджаку на голе тіло.

Так, на опублікованих кадрах Дуа Липа позує сидячи на машині в діловому костюмі, випромінюючи красу і жіночність. Потім вона все в тому ж вбранні проходиться.

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