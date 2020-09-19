Известная певица Дуа Липа показала себя и рассказала о мероприятии

На фото Липа была в колготках, босоножках и блестящем комбинезоне. Красотка присела на корточки, а волосы оставила распущенными. На еще одном фото Дуа уже задрала одну ногу максимально высоко, оказавшись на одной ноге и руке. Фото вышло эффектным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня вечером я исполняю наш байджер "Новые правила свиданий". 100% проницательный и работает. Не пропустите", - написала Дуа под фото.

Фанаты поставили почти 2 миллиона лайков и написали комментарии:

"Вы не готовы к этому бопу !!", "Ржу не могу! Удивительно", "волосы, наряд, все", "ты будешь отсутствовать девушка ???", "Королева Дуа Липа", "Слишком драгоценная", "Дуа, пожалуйста, мой комментарий люблю тебя", "что, если ты приколол это только потому, что мы тебя любим, Дула Пип", "ПРЕКРАСНАЯ!!! люблю твои волосы, моя любовь".

Сообщалось, что британская певица Дуа Липа поразила выходкой, позируя в пиджаке на голое тело.

Так, на опубликованных кадрах Дуа Липа позирует сидя на машине в деловом костюме, излучая красоту и женственность. Потом она все в том же наряде проходится.

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