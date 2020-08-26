Британская певица Дуа Липа похвасталась роскошной фигурой в облегающем наряде, которое примерила без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на tikTok знаменитости.

Так, певица позирует сидя в оранжевом платье без белья, эффектно демонстрируя на камеру изящную фигуру. Волосы знаменитость решила собрать, однако эффектный макияж и серьги исправили ситуацию.

Сама исполнительница при этом предлагает своим поклонникам взять участие в ее флешмобе, однако большинство из них обратили внимание на невероятную фигуру кумира.

«Дуа, ты непревзойденная», «настоящая королева», «выглядишь отпадно», «боже, твоему таланту нет предела. В пении королева, и выглядишь также», «до чего же ты хороша, на камеру словно богиня вещаешь», - пишут они.

@dualipaofficial I want my loves to be a part of my official video for Levitating. Check out the #DuaVideo challenge to find out how💖 (T&Cs apply, link in bio) ♬ original sound - dualipaofficial

Как сообщалось до этого, британская исполнительница Дуа Липа сверкнула естественной красотой во время отдыха на природе

Так, красотка позирует сидя на природе в джинсовом наряде, который дополнила белой обувью и розовым топом. Приспущенный наряд засветил на камеру идеальные изгибы знаменитости.

Напомним, что яркая Дуа Липа изогнулась, подразнив молодым телом в коротких шортиках: «Ангел».

Как сообщала Politeka, горячая Дуа Липа в микро-бикини показала самые интимные места: "Даже зеркало покраснело".

Также Politeka писала, что Дуа Липа растаяла в объятиях брата Беллы Хадид, интимные кадры облетели сеть: "Ох, детки".