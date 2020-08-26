Британская певица Дуа Липа похвасталась роскошной фигурой в облегающем наряде, которое примерила без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на tikTok знаменитости.
Так, певица позирует сидя в оранжевом платье без белья, эффектно демонстрируя на камеру изящную фигуру. Волосы знаменитость решила собрать, однако эффектный макияж и серьги исправили ситуацию.
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Сама исполнительница при этом предлагает своим поклонникам взять участие в ее флешмобе, однако большинство из них обратили внимание на невероятную фигуру кумира.
«Дуа, ты непревзойденная», «настоящая королева», «выглядишь отпадно», «боже, твоему таланту нет предела. В пении королева, и выглядишь также», «до чего же ты хороша, на камеру словно богиня вещаешь», - пишут они.
Как сообщалось до этого, британская исполнительница Дуа Липа сверкнула естественной красотой во время отдыха на природе
Так, красотка позирует сидя на природе в джинсовом наряде, который дополнила белой обувью и розовым топом. Приспущенный наряд засветил на камеру идеальные изгибы знаменитости.
Напомним, что яркая Дуа Липа изогнулась, подразнив молодым телом в коротких шортиках: «Ангел».
Как сообщала Politeka, горячая Дуа Липа в микро-бикини показала самые интимные места: "Даже зеркало покраснело".
Также Politeka писала, что Дуа Липа растаяла в объятиях брата Беллы Хадид, интимные кадры облетели сеть: "Ох, детки".