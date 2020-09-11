Известная певица Дуа Липа показала себя и как отдыхает с подружкой

На фото Дуа позировала в оранжевом купальнике, а образ дополнила очками. Волосы красотка решила собрать в хвост, а сама стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон. На еще одном фото красотка уже показывала свою внешность, снимаясь максимально близко. На другом фото Липа уже была в бассейне с подружкой. Красотки соблазнительно выгнулись и сделали губки "уточкой". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чертовски хорошее время", - написала Дуа.

Фанаты поставили более 3 миллионов лайков и написали комментарии:

"Похоже на то", "Люблю тебя, кролик-медведь", "Женщины приезжают в Бразилию, что здесь пляжи процветают", "Очаровательная", "может быть, если бы вы не веселились в разгар пандемии", "Ребята, вы вдруг забыли, что последние 6 месяцев мы были в эпицентре глобальной пандемии ?", "Великолепный вид".

Сообщалось, что британская певица Дуа Липа поразила выходкой, позируя в пиджаке на голое тело.

Так, на опубликованных кадрах Дуа Липа позирует сидя на машине в деловом костюме, излучая красоту и женственность. Потом она все в том же наряде проходится, из-за чего в кадр попадает то, что Липа надела его на голое тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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